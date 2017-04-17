Çin'de Otobüs Kazası: 10 Ölü, 5 Yaralı

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Çin'in Guizhou eyaletinde bugün bir otobüsün nehre uçması sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, kazanın yerel saatle 08.30'da meydana geldiğini, Kaiang'dan Qiannan'ın Bouyei-Miao Özerk Bölgesi'ndeki Weng'an eyaletine giden yolda 19 koltuklu otobüsün köprüden nehre düştüğünü ifade etti.



Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - GUİZHOU