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Çin'de Müthiş Frikik Golü
Çin Süper Ligi’ndeki Guangzhou derbisine Ranatinho’nun frikik golü damga vurdu.
9 Nisan 2017 Pazar 15:45
Çin
Süper Ligi'ndeki
Guangzhou
derbisine Ranatinho'nun frikik golü damga vurdu.
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