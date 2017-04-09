Çin'de Müthiş Frikik Golü

Çin Süper Ligi’ndeki Guangzhou derbisine Ranatinho’nun frikik golü damga vurdu.

Çin Süper Ligi'ndeki Guangzhou derbisine Ranatinho'nun frikik golü damga vurdu.

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