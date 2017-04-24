Çin'de Motorin İhracatı Rekor Kırdı
Çin'de mart ayında motorin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 1,9 milyon ton oldu ve yeni bir rekor kırdı.
Çin'de mart ayında motorin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 1,9 milyon ton oldu ve yeni bir rekor kırdı.
Kaynak: Dunya.com
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