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Çin'de Motorin İhracatı Rekor Kırdı
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Çin'de Motorin İhracatı Rekor Kırdı

Çin'de mart ayında motorin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 1,9 milyon ton oldu ve yeni bir rekor kırdı.

Çin'de Motorin İhracatı Rekor Kırdı

Çin'de mart ayında motorin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 1,9 milyon ton oldu ve yeni bir rekor kırdı.

Kaynak: Dunya.com

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