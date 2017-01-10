Çin'de Kuş Gribi

Çin'de son aylarda kuş gribi vakalarının artmasının ardından ülkede sağlık kuruluşları halkı, H7N9 virüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, halka kanatlı hayvanlarla temastan kaçınmalarını çağrısında bulundu.



Merkez, alışverişlerde de sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.



Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Kurulu H7N9 virüsünün yayılmasını önlemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.



Ocak ayında 10 kişide kuş gribi vakasına rastlandı



Çin'de ocak ayında 9 kişide H7N9 virüsüne rastlandı. Ciangşi eyaletinde 4, Guangdong ve Guicou eyaletlerinde ikişer, Hunan ve Şangdong eyaletlerinde de birer kişiye kuş gribi teşhisi konuldu.



Ülkede geçen ay Anhui eyaletinde beş, Makao Özel Yönetim Bölgesi, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi, Fucien eyaleti ve Şanghay kentinde birer olmak üzere dokuz kişide H7N9 virüsü belirlenmişti.



Hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.



Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.