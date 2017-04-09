Çin'de Kazanan Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.



Formula 1'de sezonun 2. mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.



Yağmur nedeniyle ıslanan pistte startı verilen yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yerini korudu. 16. cepten kalkan Red Bull pilotu Max Verstappen ise iki tur içinde 7'nciliğe kadar yükseldi.



Williams'tan Lance Stroll'un 3. turda pistin dışına çıkmasıyla sanal güvenlik aracı uygulaması devreye sokuldu. 2. sıradaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bu sırada pite girerek kuru zemin lastiklerine geçti ve 6. sıraya düştü.



Hamilton, 1: 37: 36.158'lik derecesiyle kariyerinin 54. birinciliğini elde etti. Büyük Britanyalı sürücünün 6.2 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Vettel 2'nci, liderin 45.2 saniye uzağındaki Verstappen ise 3'üncü oldu.



Bu sonuçla Hamilton ve Vettel, 43'er puanla şampiyona liderliğini paylaştı. İki sürücüyü, 25 puanı bulunan Verstappen izledi. Fanatik