Çin'de Istakoz Festivali Düzenlendi

Çin'in Hubei Eyaleti'nde bulunan Qianjiang'da Istakoz Festivali düzenlendi.



Qianjiang'da düzenlenen Istakoz Festivali'ne üç binden fazla kişi katıldı. Etkinlikte yaklaşık üç yüz masa kurulurken, üç bin kilogram ıstakoz tüketildi. Masalara sığmayan Çin halkı ise boş sandalye bulma umuduyla ayakta bekledi. Doğu Çin'in Jiangsu eyaletinden bir ziyaretçi, "Muhteşem bir görünüm, daha önce burada bu kadar büyük bir festival yaşanmamıştı" dedi.



Bu festival, Qianjiang'da yapılacak daha büyük bir festivalin ön hazırlığı olarak nitelendirildi. Etkinliği düzenleyen restoranın yöneticisi Zhang Denghua, "Festivalde ıstakoz tüketimi sayısı açısından yeni bir rekora imza attık" açıklamalarında bulundu. - PEKİN