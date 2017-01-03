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Çin'de İmalat Sektörü Yüzleri Güldürüyor
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Çin'de İmalat Sektörü Yüzleri Güldürüyor

Çin'de imalat sektörü aktivitesi aralık ayında 51.9 ile 4 yılın zirvesine yaklaştı.

Çin'de İmalat Sektörü Yüzleri Güldürüyor

Çin'de imalat sektörü aktivitesi aralık ayında 51.9 ile 4 yılın zirvesine yaklaştı.

Kaynak: Dunya.com

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