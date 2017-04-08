Çin'de İlk Sıra Hamilton'ın!

Formula 1'de sezonun ikinci grand-prix'sinin koşulacağı Çin'de sıralama turlarının sonucu belli oldu. Mercedes'ten Lewis Hamilton, pole pozisyonunu aldı.

Çin'de İlk Sıra Hamilton'ın!

Lewis Hamilton'ın ilk cebi aldığı Çin grand-prix'sinde, ilk yarışın galibi Ferrari'den Sebastian Vettel, yine ikinci cebi aldı. Üçüncü sırada Mercedes'ten Valtteri Bottas, dördüncü sırada yine Ferrari'den Kimi Raikkonen yer aldı.

Çin grand-prix'si öncesi tüm sıralama şu şekilde oldu:

Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Massa, Hulkenberg, Perez, Kvyat, Stroll, Sainz, Magnussen, Alonso, Ericsson, Giovinazzi, Verstappen, Grosjean, Vandoorne, Ocon, Palmer.

(Sporx)

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