Çin'de "Havai Fişek Suçları" ile Mücadele

Çin güvenlik birimleri, "Bahar Bayramı" etkinliklerinde yasa dışı havai fişek ve çatapat kullanılmasını önlemek amacıyla yoğun önlemler alıyor.



Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, polis güçlerine havai fişek ve çatapat benzeri patlayıcıların kanunsuz üretimi, satışı ve nakliyesini önlemek için tedbirlerin artırılması talimatını verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "havai fişek suçları" ile mücadelede polisin alarma geçtiği belirtilerek, halka güvenlik ve çevre hassasiyetlerine uyarak kutlamalarda patlayıcı ve yanıcı madde kullanımını azaltmaları çağrısı yapıldı.



Ülkedeki emniyet güçleri, geçen ay başından bu yana ilgili konudaki ihlallere yönelik 203 suç dosyasında 419 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Geleneksel hayvan takvimine göre bu gece "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girmeye hazırlanan ülkede, bu senenin "şans ve bolluk" getireceğine inanılıyor.



Çinliler, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanıyor. Büyük şehirlerde söz konusu kısıtlamalara uyulduğu gözlenirken, özellikle kırsal bölgelerdeki halk, bu gelenekten vazgeçmiyor.



Kutlamalar sırasında meydana gelen kazalar ve yangınlar sebebiyle her yıl ülke genelinde onlarca kişi hayatını kaybediyor.