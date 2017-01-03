Çin'de Hava Kirliliği Vatandaşların Psikolojisini Bozuyor





Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde artan hava kirliliği nedeniyle "Ulusal Kırmızı Alarm" verildi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliği sebebiyle ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm" verildiğini duyurdu.



Meteoroloji Merkezi, söz konusu kentlerde ve bölgelerde görüş mesafesinin 500 ila 50 metreye kadar düşeceği uyarısı yaptı, havalimanları, limanlar ve otoyollar için gerekli önlemlerin alınması tavsiyesinde bulundu.



Sürücülerden de görüş mesafesine uygun hızda gitmeleri istendi.



Kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi, Pekin sakinlerinin psikolojilerini olumsuz etkiliyor:



"Kimse sisi sevmiyor. İnsanların duygularını kötü etkiliyor. Çok kötü hissediyoruz. Sosyal medyada ve medyada her gün bu tarz haberleri okuyoruz bu da çok kötü hissetmemize neden oluyor"



"Bunalımda hissediyorum. Çocuğum var ama sadece evde tutabiliyorum, güneş ışığı görmek için dışarı çıkamıyor bile. Bu durum beni gerçekten endişelendiriyor. Her yer kasvetli, geleceğimizin nerede olduğunu bilmiyorum"



Ülkede havadaki zararlı parçacık miktarı, Dünya Sağlık Örgütü'nün "üst sınır" olarak kabul ettiği değerin 6 katına çıktı.



Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.



Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'de büyük şehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.



Dünyada sera etkisi yaratan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde halk ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.



Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: psikolojisini Kirlilik bozuyor hava kirliliği Çin vatandaşların Çinde Gepost: 03 januari 2017