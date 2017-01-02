Çin'de Hava Kirliliği 300'den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi





Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi.



Kentte yapılan ölçümlerde havadaki kirlilik oranı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği eğişin en az 6 katına çıktı.



Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.



Ayrıca otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı açıklandı.



Çin'de iki hafta önce ülkenin kuzeyindeki kent ve eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.



Çin sera etkisi oluşturan gazların salınımında da dünyada ilk sırada bulunuyor.



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