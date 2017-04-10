Çin'de "Global Yönetişim Okulu" açıldı

Peng'e göre; okul, uluslararası örgütler üzerine araştırma yapacak ve Çin'in uluslararası örgütlere ve uluslararası meselelere katılımı için entelektüel destek sağlayacak.

Çin'de türünün ilk örneği olan okul, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına sahip bulunuyor. Okul 2010'da başlatılan bir eğitim reformu pilot programından ortaya çıktı. Programın bazı eski mezunları Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Pan-Amerika Sağlık Örgütü ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde çalışıyorlar.

Beijing Dış Çalışmalar Üniversitesi tanıtım ve halkla ilişkiler ofisi yöneticisi Chen Haiyan da, "programın bir okula dönüşmesi değişen dünya gereksinimlerinin ortaya çıkardığı eğitim ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi'nin ihtiyaç duyacağı uzman talebine yanıt vermektedir" dedi.

1941'de kurulan Beijing Dış Çalışmalar Üniversitesi Çin'de "diplomatların beşiği" olarak biliniyor.