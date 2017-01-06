Çin'de finans alanında yolsuzlukla mücadele sürüyor

Uzmanlar, finans sisteminin istikrarının, Çin'deki yeni reformların başlatılmasının yanında, farklı politika ve önlemlerin uygulanmasıyla doğrudan ilgili olduğu, bu nedenle yolsuzlukla mücadelenin büyük önem taşıdığı kanısında.

Çin'de yolsuzlukla mücadele çalışmaları 2016 yılında da devam ederken, hem "kaplan" hem de "sineklere" kararlılıkla darbe indirildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar kimsenin yolsuzluğa karışmaması gerektiğini açıklamıştı.

Sermaye piyasasına dönük 2015 yılında başlatılan 2016'da da sürdürülen yolsuzlukla mücadele çalışmaları sonucunda, başta Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Yao Gang olmak çok sayıda kişi görevinden alındı.

Standarda sahip ve hukuka uygun idare edilen piyasa sistemi kurulmasının, finansal reformların başlıca hedefini oluşturduğu kaydediliyor.

Yetkililer ise denetim çalışmalarının amacının münferit vakalara çözüm getirmek değil, bir dizi vaka üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde finansal kuruluşların risk kontrolü önlemlerini düzeltmesi, böylece benzer sorunların tekrarlanmasının önlenmesi olduğunu vurguluyor.