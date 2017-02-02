Çin'de Çöken Beş Katlı Üç Bina Enkazının Altında En Az Dokuz Kişi Var

Çin'in Wenzhou kentinde bu sabah çöken beş katlı üç binanın altında en az dokuz kişinin bulunduğu açıklandı.



Çin televizyon kanalının haberine göre bu sabah yerel saatle Çin'in Zhejiang Eyaleti Wenzhou kentinde 08.00'de meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan en az dokuz kişinin enkaz altından çıkarılması için kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



Enkaz altında çok daha fazla kişinin olmasından korkuluyor. - Arslan