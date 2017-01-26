Çin, Halkına Doğa Dostu Ulaşım Teşviki İçin Bisiklet Üst Geçidi Yaptı

Çin'in güneyinde bulunan Fucien eyaletinde bisikletler için 7,6 kilometre uzunluğunda üst geçit inşa edildi.

ÇİN, VATANDAŞLARINI DOĞA DOSTU ULAŞIM İÇİN BİSİKLETE TEŞVİK EDİYOR

China Daily gazetesinin eyaletin Şiamın Kenti Kamu Bisiklet İdaresine dayandırdığı haberine göre, doğa dostu ulaşımı teşvik etmek için yapılan üst geçit 6.30-22.30 saatleri arasında hizmet verecek.



AYNI ANDA YÜZLERCE İNSAN KULLANABİLECEK

Haberde, Şiamın'daki aynı anda yüzlerce bisiklet kullanıcısına hizmet vermesi planlanan üst geçidin 7,6 kilometre uzunluğunda olduğu kaydedildi. Yerden birkaç metre yükseklikteki bisiklet yolunda sürücüler için 11 girişin bulunduğu belirtilen haberde, üst geçidin 2 metro istasyonu ve 11 otobüs durağı ile bağlantısı olduğu vurgulandı.

BİSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİĞİ DE DÜŞÜNÜLMÜŞ

Kenarlarında bisiklet sürücülerinin güvenliği için 1,3 metre yüksekliğinde demir parmaklıklara sahip üst geçitte ayrıca, sürücülerin akşam saatlerinde de güvenle yolculuk etmesini sağlamak üzere 30 bin lamba yer alıyor. Haberde gidiş ve dönüş olmak üzere, çift şeritli inşa edilen yolda bisikletler için park alanlarının da bulunduğu ifade edildi.