Çin'de 10 Yıldır İç Çamaşırı Çalan Adamın Evi Kamyonetle Boşaltıldı

Çin'in Jiujiang şehrinde 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adam polis tarafından yakalandı. Komşusu kendi iç çamaşırını adamın balkonunda asılı görünce adamı ihbar etti. Dailymail'in haberine göre geçtiğimiz hafta tutuklanan adamın evini polis küçük bir kamyonetle boşaltmak zorunda kaldı.

SADECE SOYİSMİ AÇIKLANDI

Çin polisi, 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adamın evinden şok eden fotoğraflar paylaştı. Jiangxi bölgesindeki Jiujiang şehrinde 12 Nisan günü tutuklanan adamın yalnızca soyismi açıklandı.

KADINLARIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALMIŞ

Xunyang bölgesi emniyet müdürü Liu Yingbin olay yerini ziyaret ettiğini ve bölgede yaşayan çoğu kadının iç çamaşırının çalındığını ihbar etmiş olduğunu açıkladı. Polis, ihbarlar üzerine adamın evini incelemeye gitti ve oldukça fazla sayıda kadın iç çamaşırı ve kıyafeti buldu. Soyadı Xing olarak açıklanan adamın evinde çuvallar dolusu kadın iç çamaşırı bulundu. Ayrıca adamın dolapları da kadın kıyafetleri ile doluydu.

10 YILDIR KADIN KIYAFETİ TAKINTISI VAR

40 yaşındaki Xing çamaşırların çalıntı olduğunu olay yerine polise itiraf etti. Lisedeyken kendisine kız çocuğu gibi davranılmasını istediğini anlatan Xing'in 10 yılı aşkın süredir kadın kıyafetlerine takıntısı olduğu anlaşıldı.

SÜTYEN VE KÜLOT SAYISI 5 BİNİ BULUYOR

Polis evde bulunan külot ve sütyen sayısının 3000-5000 arası olduğunu tahmin ediyor. Evde bulunan iç çamaşırlarının delil olarak alınması için polis bir binek otomobil ve bir de küçük kamyonet kullanmak zorunda kaldı. Xing halen gözaltında tutuluyor.