Çin Çernobil Nükleer Ayrım Bölgesinde Büyük Bir Güneş Parkı İnşa Ediyor

Çernobil nükleer kazası, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Pripyat şehrinin 14.5 km. kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrindeki Nükleer Santralde yapılan bir deney esnasında meydana geldi. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştü fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon bağlı olarak uzun vadede 4000 fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Harap durumda olan nükleer santralin etrafındaki 30km'lik alan hâlâ büyük ölçüde boş duruyor. Ancak şimdi bu durum değişmek üzere. İki Çinli şirket Çernobil'in güneyinde bir gigawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa ediyor. Bu kapasite 100 milyon LED ampulün aydınlatılması için yeterli.

Çinli GCL System Integration Technology ve China National Complete Engineering enerji şirketlerinin kuracağı güneş enerjisi çiftliği sayesinde adeta bölge yeniden doğacak.

Proje yerel makamlar tarafından da destekleniyor. Ukrayna Çevre Ve Doğal Kaynak Bakanı Ostap Semerak Guardian'a verdiği demeçte "Bu ucuz arazi ve bol güneş ışığı projenin temelini oluşturuyor" dedi.

Çinli enerji şirketlerinin yatırımlarıyla dünyanın en kötü nükleer kazasından 30 yıl sonra Çernobil'in güvenli, yenilenebilir bir enerji merkezine dönüştürülmesi önemli bir sürdürülebilir kalkınma projesi olarak tarihe geçecek.

