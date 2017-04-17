Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, "Şu an Çin ve Türkiye yükselen ekonomi ve G20 grubunun iki önemli üyesi. Her iki ülkenin çok uzun bir dostluk tarihi bulunuyor ve aynı zamanda iki millette kendi dirilişini gerçekleştirmek üzere tarihi fırsatlarla karşılaşıyor.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, "Şu an Çin ve Türkiye yükselen ekonomi ve G20 grubunun iki önemli üyesi. Her iki ülkenin çok uzun bir dostluk tarihi bulunuyor ve aynı zamanda iki millette kendi dirilişini gerçekleştirmek üzere tarihi fırsatlarla karşılaşıyor." dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin'in Yönetimi"kitabının Türkçe ilk baskısının lansmanı töreni, Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in katılımıyla yapıldı.
Kitabın tanıtımı öncesinde Şimşek ve Liu ikili görüşme gerçekleştirdi.
Törende konuşan Liu, Çin'in Uluslararası ve Dış Yayınlar Bürosu ile Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin desteğinin yanı sıra iki ülkenin yayın birimlerinin iş birliğiyle kitabın Türkçe versiyonunun yayımlandığını söyledi. Liu, "Bu, ülkelerimizin dostane iletişimi ve iş birliğinin önemli bir neticesidir." dedi.
Söz konusu kitabın yayımlanması noktasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Liu, kitapta Şi Cinping'in 2012- 2014 arasındaki konuşma, mesaj ve mülakatlarından oluşan 79 makalenin bulunduğunu ifade etti.
Liu, ondan fazla dile tercüme edilen ve şu ana kadar 6 milyon 200 binden fazla baskısı yapılan kitabın uluslararası camianın Çin hakkındaki sorulara yanıt bulması açısından önemli bir anahtar rol üstlendiğineceği söyledi.
Çin ve Türkiye'nin Avrasya kıtasının batı ve doğu ucunda yer almasına rağmen, iki bin yıl önce eski İpek Yoluyla iki önemli medeniyetin birbirine bağlandığını belirten Liu, "Şu an Çin ve Türkiye yükselen ekonomi ve G20 grubunun iki önemli üyesidir. Her iki ülkenin çok uzun bir dostluk tarihi bulunuyor ve aynı zamanda iki millette kendi dirilişini gerçekleştirmek üzere tarihi fırsatlarla karşılaşıyor." diye konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında son iki yılda üç defa ikili görüşme gerçekleştiğini hatırlatan Liu, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Liu, "İnanıyoruz ki iki tarafın ortak çabalarıyla ilişkilerimiz daha da yüksek bir seviyeye taşınacak, hem halklarımıza daha fazla yararlar getirecek hem de dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.
Tören sonunda Liu Yandong, Başbakan Yardımcısı Şimşek'e "Çin'in Yönetimi" kitabını takdim etti.
"Çin'in Yönetimi" kitabıBaşbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekÇinÇin Başbakan Yardımcısı Liu YandongTürkçe
Muhabir Zuhal Demirci
Redaktör Ayşe Sarıoğlu
Yayınlayan Emine Konuk
4Y-11651161 17-04-2017 18: 53 Ankara
Yayınlayan Servis: Ekonomi Kategori:
Ekonomi
Bülten:
GenelInternet
"Çin'in Yönetimi" kitabının Türkçe ilk baskısının tanıtımı
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
"Çin Devlet Başkanı Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ile '21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz"
"Çin'in Yönetimi adlı kitabın Türkçe'ye kazandırılması, Çin siyasi tutum ve yaklaşımlarının daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olacaktır"
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çin Devlet Başkanı Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ile '21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin'in Yönetimi" kitabının Türkçe ilk baskısının tanıtım töreni, Şimşek, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in katılımıyla düzenlendi.
Kitabın tanıtımı öncesinde Şimşek ve Liu ikili görüşme gerçekleştirdi.
Törende konuşan Şimşek, Türk-Çin ilişkilerinin son dönemde kazandığı ivmeden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizması ile daha da ileri taşınacağına inandığını dile getirdi.
Liu'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif gündeme yöneliminin işareti olduğunu dile getiren Şimşek, Şi'nin kitaptaki konuları kalkınma kavramları ve politikalarından çevre konularına, milli savunmadan yolsuzlukla mücadeleye uzanan bir yelpazede anlattığını bildirdi. Şimşek, bunun yanı sıra Çin'in küresel konulara giderek artan ilgisini şekillendiren ilke ve politikaları konusunda resmi konuşmalarının, görüşmelerinin ve verdiği talimatlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Çin'in Yönetimi" adlı kitabın Türkçe'ye kazandırılmasının Çin siyasi tutum ve yaklaşımlarının daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olacağını kaydetti.
Şimşek, söz konusu kitabın dünya kamuoyunu Çin Hükümeti'nin felsefesi ile iç ve dış politikaları konusunda daha fazla bilgilendirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, kitapta, Devlet Başkanı Şi'nin dış politika, kalkınma ve yönetim ilkelerine yeni vurgular, yeni açıklama ve formülasyonlar getirdiğini vurguladı.
Çin'in reform ve dışa açılma yolundaki çabalarını takdirle izlediklerine dikkati çeken Şimşek, "Çin, dünya siyaseti ve ekonomisindeki ağırlığını giderek artırmaktadır. Bu sene Çin devlet başkanını Davos'ta yaptığı konuşma bütün dünya tarafından alkışlandı. Korumacılığın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde küreselleşmeye Çin'in sahip çıkacağını kimse ummuyordu ama bu Çin Devlet Başkanının ne kadar vizyoner olduğunu da ortaya koyuyor." diye konuştu.
Şimşek, "Çin Rüyası" kavramı ile "2023 Vizyonu"nun birbiriyle örtüşen unsurlar içerdiğine işaret ederek, her iki vizyonun ortak noktasının, barış ve refah içerisinde kalkınma ve bir arada yaşama inancı olduğunu söyledi.
Türkiye ve Çin'in bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerin, Türkiye için olduğu kadar bölgesel ve küresel refah ve istikrar için de önem arz ettiğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:
"Çin Devlet Başkanı Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ile '21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin, kısaca 'Kuşak ve Yol' projesinin, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılarak ülkemizin bu konudaki yaklaşımını ve katkılarını ortaya koyacaktır. Bu inisiyatiflerin, ikili ilişkilerimizde ve iş alemlerimiz için yeni bir stratejik işbirliği alanı ortaya çıkardığına inanarak, bu projeyi başından beri destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz."
Şimşek, kitabın, Çin'i ve Çin'in yönetim felsefesinin yanısıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ve kalkınmayı anlamak isteyen tüm okuyucular için önemli bir rehber olacağına inandığını belirterek, "Geçen sene Çin'i 4 kez ziyaret etme fırsatı buldum. Çindeki kalkınmayı ve gelişmeyi birinci elden gördüm. Bu eserin o hikayeyi anlatmakta da büyük faydası olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.