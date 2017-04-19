Çin Başbakan Yardımcısı Liu'dan Boğaziçi Üniversitesine Ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti.



Liu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'deki Sinoloji ve Konfüçyüs Enstitüleri Sempozyumu"na onur konuğu olarak katıldı. Sempozyumda, Konfüçyüs Enstitüsünün Çinli ve Türk direktörleri, Türkiye'de Çin üzerine araştırma yapan akademisyenler ve Çince ders veren Türk öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.



Üniversiteye gelişinde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Liu, gösterinin ardından ekiple ve kendisini karşılayan Türkiye'de Çince eğitim alan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



Liu, sempozyumdaki konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesinde yer alan Konfüçyüs Enstitüsünün Çince eğitimi, araştırma çalışmaları ve çevirilerinin iki ülke arasındaki iş birliği için önemli kazanım sağladığına işaret etti.



Türkiye'deki Konfüçyüs Enstitüsünün dünyadaki diğer enstitüler arasında öncü bir rol üstlendiğini ve 2012'de ödüllendirildiğini anlatan Liu, "Çince eğitimi geliştirmek için bu yaz 100 öğrenciyi daha Çin'de yaz okuluna davet ediyoruz." dedi.



Başbakan Yardımcısı Liu, enstitünün Türkiye'deki dinamik gelişiminin, çok sayıda Türk gencinin kültürünü sevdiğini ve samimiyet duyduğunu gösterdiğini belirtti.



Çin ve Türkiye'nin coğrafi açıdan uzak olmasına rağmen binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olduğuna değinen Liu, İpek Yolu sayesinde kurulan ticari ilişkilerin halkları da birbirine yakınlaştırdığını söyledi.



Ekonomik, sağlık, güvenlik, enerji gibi konularda iş birliğinin sürdüğünü ve diplomatik ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendiğini ifade eden Liu, "İki ülkenin birbirine olan güveni artıyor, iletişim ve iş birlikleri büyüyor. Gelişmekte olan iki ülke olan Türkiye ve Çin arasında iş birliği potansiyeli büyük. İletişim ve iş birliğinde dil çok önemlidir. Bu anlamda Türkiye ile Çin arasında dil eğitimi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor." diye konuştu.



"Çinli girişimcileri yenilenebilir enerji için teknoparka davet ediyoruz"



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da Liu Yandong ile yaptığı görüşmede, Konfüçyüs Enstitüsündeki akademik araştırmaların Türkiye ve Çin arasındaki kültürel ilişkilere önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, enstitüde akademik faaliyetler ve diğer üniversiteler ile eğitim çalışmalarının tek merkezden yürütülüp, iki ülke arasında iş birliği çalışmalarının süreceğini belirtti.



Çin ile Türkiye arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapılabileceğine işaret eden Özkan, "Boğaziçi Üniversitesinde yenilenebilir enerji üzerine bir teknopark girişimi başlattık. 20 dönüm üzerinde olacak bu teknoparkta enerji konusunda ortak araştırmalar yapabiliriz. Çinli girişimcileri yenilenebilir enerji için Boğaziçi Üniversitesindeki teknoparka davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Konfüçyüs Enstitüsü



Verilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi ve Şangay Üniversitesi ortaklığıyla 2010'da Boğaziçi Üniversitesinde kurulan Konfüçyüs Enstitüsü, Çince eğitimlerin yanı sıra kültürel ilişkileri güçlendirmek amacıyla pek çok akademik çalışmaya da destek oluyor.



Enstitüde Çince eğitim alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için başlangıç, orta ve ileri farklı düzey seçmeli Çince dersleri açılıyor. Üniversite çalışanları için Çin dili ve kültürü kursunun yanı sıra başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar Taiji, Kaligrafi, Çin yemeği ve Çin şarkıları kursları düzenliyor.



İki ülke kültürü arasındaki alışveriş çalışmaları kapsamında Çin Spring Festivali kutlaması, Çin-Türkiye Yazarları Forumu, Ningxia Kaya Sergisi, Çin Kaligrafi Sergisi, Çin Film Haftası, Çin Müziği Konseri gibi faaliyetler yapılıyor.



Enstitü, diğer ilgili okullar ve kurumlarla da iş birliği yapıyor. Bugüne kadar Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Heybeliada Anadolu Lisesi ile iş birliğine gidildi.



Boğaziçi Üniversitesi çalışmalar paralelinde enstitüde partner olarak çalıştığı Şangay Üniversitesi ile karşılıklı değişim programı uyguluyor. Enstitüde şu ana dek bin 350 öğrenci Çince eğitim aldı.