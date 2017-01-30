Çin Bahar Bayramı'nda 343 Milyon Kişi Seyahat Edecek

Çin'de, Bahar Bayramı (Çuncie) süresince 343 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.



Çin Ulusal Turizm İdaresi, 27 Ocak'ta başlayan 7 günlük resmi tatilin ilk üç gününde ülke genelinde 195 milyon kişinin seyahate çıktığını açıkladı.



Tatilini yurt dışında geçiren Çinlilerin sayısında geçen yıla oranla yüzde 10,7 artış beklenirken, bu gruptakilerin 6 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.



13 Ocak'ta başlayan Çinlilerin "yıllık göç" diye adlandırdıkları tatil sezonu trafiği (Çunyün), 21 Şubat'ta sona erecek. Halk, bayram hazırlıkları, akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında izin kullanarak 7 günlük tatil süresini 40 güne kadar uzatabiliyor.



Geleneksel ay takvimine göre Çin, 28 Ocak'ta "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girdi. Yeni yıla tüm aile üyeleriyle girmenin en önemli geleneklerden biri olduğu ülkede halkın toplu şekilde memleketlerine gitmesi, modern dünyadaki en büyük insan hareketi olarak görülüyor.



Ülkede bu yılki Çunyün'de seyahat sayısının geçen yıla göre yüzde 2,3 artması bekleniyor. Bu yıl Çunyün süresince 3 milyar 28 milyon seyahatin yapılacağı tahmin ediliyor.



Köylerden ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi, geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gidiyor.



Özellikle kırsal kesimden şehirlere gelen göçmen işçiler, memleketlerine dönebilmek çeşitli toplu taşıma araçlarıyla defalarca aktarma yapmak zorunda kalabiliyor.