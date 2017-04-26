Çin-Avrupa Demir İpek Yolu Hız Kazanıyor

Çin ile Avrupa ülkelerini demiryolu ile birbirine bağlayan çağdaş "Demir İpek Yolu" projesi hız kazanıyor. Çin, Belarus, Almanya, Kazakistan, Moğolistan, Polonya ve Rusya, Çin-Avrupa demiryolu hattının geliştirilmesi için bir anlaşmaya imza attı.



Çin demiryolu işletmesinin (China Railway Corporation) açıklamasına göre bu anlaşma, Asya ve Avrupa arasında nakliyeyi arttırmayı ve demiryolu güzergahındaki ülkelerde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.



Anlaşmaya imza atan ülkeler, demiryolu altyapısını geliştirmeye, güvenli, hızlı ve rahat bir demiryolu ulaşımı için beraber çalışmaya başladıklarını bildirdi.



Bilgi çağı teknolojisi tren hızlarını arttırmak için kullanılacak, anlaşma dahilinde aynı zamanda nakliye güvenliğini sağlamak için bilgi paylaşma platformları kurulacak.



Ülkeler, demiryolunun daha fazla bölgeye ulaşmasını sağlayacak ve daha hızlı gümrük geçişi sunacak. Olası problemleri çözmek için ortak bir takım oluşturulacak.



2011'de kurulan Çin-Avrupa demiryolu hattı zamanla büyük gelişme kaydetti. Şu ana kadar toplam üç bin 557 tren yola çıktı. Trenler Çin'de 28 şehre ulaşırken Avrupa'da ise 11 ülkenin 27 şehrine ulaştı.



Yeni Demir İpek Yolu'nun kuzey koridorunda bu gelişmeler olurken, yolun güneyinde yer alan Türkiye de proje bağlamında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, Çin'den İngiltere'ye uzanan Demir İpek Yolu'ndaki "orta koridor"un önemli bir halkasını oluşturuyor. Bu projeye göre demiryolu Kars'tan sonra Bakü'ye kadar tek hat, Bakü'den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Orta Asya'nın devamına ve Çin'e gidebilecek şekilde ikiye ayıracak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinde yapılacak nakliyenin süre ve maliyet açısında daha avantajlı olduğunu dile getirmişti. Arslan, "Çin'den bir yükü İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya göndermek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Orta koridordan gönderirseniz 12-15 gün sürüyor. Yaklaşık dörtte biri kadar bir zamanda yük istenilen adrese ulaştırılmış olacak" demişti. - Pekin