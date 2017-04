Çin, Abd-Kuzey Kore Çatışmasından Endişeli

Çin, ABD-Kuzey Kore arasında tırmanan gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Kuzey Kore arasında tırmanan gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Her an patlak verebilir" yorumunda bulundu. Wang Yi, konuya ilişkin şunları kaydetti:



"İlgili tüm tarafların bu durumla ilgili olarak çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün taraflara, söz ve eylemlerde bulunmaksızın, birbirlerini provoke ve tehdit etmekten kaçınmaya ve durumun geri döndürülemez ve yönetilemez bir aşamaya gelmemesi konusunda sesleniyoruz. Eğer savaş çıkarsa, kazanan olmayacak."



ABD, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore nükleer programı tehdidine yönelik, Kuzey Kore yarımadasına Carl Vinson donanmasını göndermişti. Bu durum hayli gergin olan ABD-Kuzey Kore ilişkisini daha da tırmandırmıştı. Trump, twitter hesabından Kuzey Kore nükleer tehdidine yönelik, "Kore belasını arıyor. Eğer Çin bu konuda bize yardım ederse bu harika olabilir. Aksi takdirde biz gerekeni yaparız" demişti. Kuzey Kore ise Trump'ın tweetlerine karşılık, "Her an her şey olabilir" açıklamasını yapmıştı.



(İHA)