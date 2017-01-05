Çin 2016'da Dışarıya Yoğun Yatırım Yaptı

5 Ocak 2017 tarihli Le Monde'un bildirdiğine göre, Çin Ticaret Bakanlığı'nın tam Noel öncesinde açıkladığı rakamlar, 2016 için %50'lik bir sıçramaya işaret ediyor.

Geçen yıl ekonomide görülen görece yavaşlama ve yuan kurunun düşmesi, daha çok sayıda Çinli yatırımcıyı ülke sınırları dışında yatırıma yöneltti. Bu olgunun, tüm dünya ülkelerini, bu arada İsviçre gibi bir ülkeyi de ilgilendirdiğini vurgulayan La Tribune de Geneve adlı Cenevre gazetesi, ChemChina (China National Chemical Corporation) şirketinin, İsviçre'de 3.000 çalışanı bulunan Syngenta'yı bünyesine katmayı planladığını belirtiyor.

Çinli yatırımcıların dışarıya yönelttikleri doğrudan yatırım, istihdam sorunu bulunan tüm ülkelerin ilgisini gittikçe yoğun biçimde çekeceğe benziyor.