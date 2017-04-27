Çin 20 Nükleer Reaktör İnşa Ediyor

Çin'in inşaat halinde 20 nükleer reaktör olduğu açıklandı.

Çin 20 Nükleer Reaktör İnşa Ediyor

Çin'in inşaat halinde 20 nükleer reaktör olduğu açıklandı

Kaynak: Dunya.com

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