Cimri

Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'yi sahneliyor.

Cimri

Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'yi sahneliyor.

Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır...

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Yazan: Molière

Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu

Yöneten: Tansu Biçer

Yönetmen Yardımcısı: Volkan M. Sarıöz, Selin Nazlı Ustaoğlu

Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu

Işık Tasarımı: Utku İnan

Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun

Dekor Tasarımı: Tansu Biçer

Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık, İsmail Hazır, Sema Öztaş

Kostüm: Bade Yavuz

Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu

Müzik: Okan Kaya, Ömer Öztüyen

Oyuncular

Harpagon: Serkan Keskin

Cléante: Rojhat Özsoy

Elise: Gözde Şencan

Valère: Hakan Atalay

La Flèche: İbrahim Barulay

Frosine: Sezin Bozacı

Mariane: Ezgi Ulusoy Tamer

Anselme: Murat Kılıç

Jacques Usta: Yavuz Pekman

Claude Kadın: Selen Şenay

Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri

La Merluche: Saniye Samra


Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Cimri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Sabahattin Eyüboğlu, Serkan Keskin, Yavuz Pekman, Hakan Atalay, Tansu Biçer, Okan Kaya, Istanbul, İstanbul, Yönetmen, Ataşehir