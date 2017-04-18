Cimri
Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'yi sahneliyor.
Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'yi sahneliyor.
Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır...
Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.
Yazan: Molière
Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu
Yöneten: Tansu Biçer
Yönetmen Yardımcısı: Volkan M. Sarıöz, Selin Nazlı Ustaoğlu
Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu
Işık Tasarımı: Utku İnan
Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun
Dekor Tasarımı: Tansu Biçer
Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık, İsmail Hazır, Sema Öztaş
Kostüm: Bade Yavuz
Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu
Müzik: Okan Kaya, Ömer Öztüyen
Oyuncular
Harpagon: Serkan Keskin
Cléante: Rojhat Özsoy
Elise: Gözde Şencan
Valère: Hakan Atalay
La Flèche: İbrahim Barulay
Frosine: Sezin Bozacı
Mariane: Ezgi Ulusoy Tamer
Anselme: Murat Kılıç
Jacques Usta: Yavuz Pekman
Claude Kadın: Selen Şenay
Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri
La Merluche: Saniye Samra
Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Cimri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır