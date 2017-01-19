Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı Moliere'in ünlü eseri "Cimri' sizlerle...



"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..."



Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu 'Cimri'? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir 'Cimri'? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?



17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.



Yazan: Molière



Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu



Yöneten: Tansu Biçer



Yönetmen Yardımcısı: Volkan M. Sarıöz, Selin Nazlı Ustaoğlu



Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu



Işık Tasarımı: Utku İnan



Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun



Dekor Tasarımı: Tansu Biçer



Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık, İsmail Hazır, Sema Öztaş



Kostüm: Bade Yavuz



Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu



Müzik: Okan Kaya, Ömer Öztüyen



Oyuncular



Harpagon: Serkan Keskin



Cléante: Rojhat Özsoy



Elise: Gözde Şencan



Valère: Hakan Atalay



La Flèche: İbrahim Barulay



Frosine: Sezin Bozacı



Mariane: Ezgi Ulusoy



Anselme: Murat Kılıç



Jacques Usta: Yavuz Pekman



Claude Kadın: Selen Şenay



Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri



La Merluche: Saniye Samra