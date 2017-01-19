Cimri

Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı Moliere'in ünlü eseri "Cimri' sizlerle..."Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir.

Cimri

Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı Moliere'in ünlü eseri "Cimri' sizlerle...

"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..."

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu 'Cimri'? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir 'Cimri'? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Yazan: Molière

Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu

Yöneten: Tansu Biçer

Yönetmen Yardımcısı: Volkan M. Sarıöz, Selin Nazlı Ustaoğlu

Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu

Işık Tasarımı: Utku İnan

Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun

Dekor Tasarımı: Tansu Biçer

Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık, İsmail Hazır, Sema Öztaş

Kostüm: Bade Yavuz

Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu

Müzik: Okan Kaya, Ömer Öztüyen

Oyuncular

Harpagon: Serkan Keskin

Cléante: Rojhat Özsoy

Elise: Gözde Şencan

Valère: Hakan Atalay

La Flèche: İbrahim Barulay

Frosine: Sezin Bozacı

Mariane: Ezgi Ulusoy

Anselme: Murat Kılıç

Jacques Usta: Yavuz Pekman

Claude Kadın: Selen Şenay

Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri

La Merluche: Saniye Samra

Kaynak: Etkinlik.io

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