Cimnastik Takımımız İspanya'da Tarih Yazdı

İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 2'nci Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik ve Aerobik Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastik prensesi Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları adeta tarih yazdı.

Onbaşı, ayrıca çiftlerde Mehmet Ercoş, trioda ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'le birlikte birinci olmayı başararak önemli bir zafere daha imza attılar.

2'nci Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik ve Aerobik Şampiyonası, Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği tarafından İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlendi. Ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, Sırbistan, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün, Suriye, Fas ve Mısır'dan 120 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastik şubesi adeta fırtına gibi esti. Şampiyonada Ayşe Begüm Onbaşı, tüm dallarda zirvede yer almayı başardı. Öte yandan Ayşe Begüm Onbaşı şampiyonada çiftlerde de Mehmet Ercoş, trioda ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'le birlikte birinci oldu.

Bizleri Gururlandırdı

Düzenlenen turnuvada milli takım adına mücadele ederek madalyaları toplayan sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş," Ulusal ve uluslararası turnuvalarda sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu anlamda 120 ülkenin katıldığı önemli bir spor organizasyonunda cimnastik şubemiz farkını bir kez daha ortaya koydu. Milli takım adına mücadele ettikleri bu şampiyonada sporcularımız teklerde, çiftlerde ve trio da birinci olmayı başardılar. Elde ettikleri bu güzel başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyelerimiz adına kutluyorum" dedi.