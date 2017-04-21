Çimento Yüklü Tır Viyadükten Uçtu, Sürücüsü Öldü

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan çimento yüklü TIR, yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki viyadükten uçtu. Kazada, TIR sürücüsü Hacı Akşen öldü.



Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kulfallı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hacı Akşen yönetimindeki 03 F 0917 plakalı çimento yüklü TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Daniş Koper Viyadüğü'nde bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan TIR yaklaşık 25 metre yükseklikten uçtu. Kazayı gören sürücüler polisi ve 112 Acil'i arayarak haber verdi. Olay yerine 112,, polis ve itfaiye ekipleri geldi. 112 ekibi TIR sürücüsü Hacı Akşen'in öldüğünü belirledi.



Polis araçta başka kimse olma ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Araçta sürücüden başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmitkocaeli