Çimento yüklü tır, TEM otoyolundan aşağıya uçtu

Sürücü hayatını kaybederken, çimento torbaları yola saçıldı



KOCAELİ - TEM otoyolu Kocaeli kesiminde çimento yüklü tır yaklaşık 50 metreden aşağıya uçtu. Sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.30 sıralarında TEM otoyolu Kuruçeşme Viyadüğünde meydana geldi. 03 F 0918 plakalı tır ile İstanbul istikametine seyreden Hacı A. Korutepe tüneli çıkışında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol tarafına geçen tır, viyadükten aşağıya düştü. Yaklaşık 50 metreden düşen tırın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda yüklü olarak bulunan çimentolar ise etrafa saçıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.