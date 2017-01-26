Çimento Fabrikasının Kent Merkezinin Dışına Taşınması

Elazığ kent merkezinde bulunan çimento fabrikasının taşınması için 'Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği' kuruldu.



Bir restoranda düzenlenen toplantıda birlik adına konuşan Doç. Dr. Bilal Çoban, fabrikanın uygun bir yere taşınması için yapılacak görüşmelerde hakem ve gözlemci görevi üstleneceklerini söyledi.



Çimento fabrikasının yer değişikliği konusunun kent gündeminde yerini koruduğunu ifade eden Çoban, Elazığ'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve çeşitli medya kuruluşlarının bir araya gelerek 'Elazığ Sivil İnisiyatif Birliğini' oluşturduğunu belirtti.



Fabrikanın kent merkezi dışına taşınması hususunda daha önceden de bir takım görüşmeler gerçekleştirildiğini fakat bir sonuca varılamadığını hatırlatan Çoban, şunları kaydetti:



"Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği, hakem ve gözlemci statüsü ile Elazığ adına bu görüşmelerin yeniden başlamasını ve Elazığ'da çimento fabrikasının yer değişikliği konusunda hakemlik yapmak istiyor. Tabi yatırımcı kuruluş zarar etmeden Elazığ'ın da menfaatleri düşünülerek doğru bir zamanlama ile doğru bir yere taşınarak bu işin çözülmesinden yanayız. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla bu konuyu çözüme ulaştırarak Elazığ gündeminden çıkartmak istiyoruz."



Çoban, birlik üyeleriyle yapacakları çalışmaları anlatmak için bir dizi ziyaret ve görüşme yapacaklarını aktardı.