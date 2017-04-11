Cimbom'u Adebayor Yıktı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde Emanuel Adebayor, 3 gole imza atarak sarı-kırmızılılara şampiyonluk yarışında büyük yara aldırdı.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelede Medipol Başakşehir'in 3 golünü devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Adebayor kaydetti. Turuncu-lacivertlilerin son golünü ise Mustafa Pektemek attı.



İkinci yarı 6 gol



Devre arasında Medipol Başakşehir'e gelen Togolu oyuncu Adebayor'un Medipol Başakşehir'de bu sezon 6 golü bulunuyor. 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, ligde 5 golün 3'ünü Galatasaray'a atarken, 1 golü Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a, 1 golünü ise 25. haftada sahasında 3-3 berabere kaldığı Kardemir Karabükspor'a karşı kaydetti. Adebayor, bu sezon bulduğu 6 golün 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde deplasmanda Akhisar Belediyespor'a karşı attı.



Sakatlık sonrası performans



Son olarak geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması giyen ve bonservisi elinde olan Adebayor, devre arasında Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Togolu, transferinden sonra ligin ikinci yarısında 5 maçta forma giyememişti. Sakatlıktan kurtulan tecrübeli santrforun yaklaşık bir aylık aranın ardından gösterdiği performans dikkat çekerken, Teknik Direktör Abdullah Avcı forma şansı tanıdıkça üstün performans sergilemek istiyor.



Takımıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Adebayor, bu karşılaşmalarda 6 gol atma başarısı gösterdi. - İSTANBUL