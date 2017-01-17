Cimbom, Elazığspor'u Rahat Geçti: 1-4

FutbolArena - Türkiye Kupası E grubu 5. hafta maçında Elazığspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-4 yenildi. Galatasaray bu maçı kazanarak grupta 2. sıraya yükseldi. Elazığspor ise 1 puanda kaldı ve kupadan elendi.



Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi Medipol Başakşehir mi olacak?



Bugün 24 Erzincanspor'u yenen Tuzlaspor grupta puanını 12'ye çıkardı ve liderliğini garantiledi. Tuzlaspor grubun son maçında prestij mücadelesinde Elazığspor ile karşılaşacak.



Galatasaray ile 24 Erzincanspor ise TT Arena'da tamam ya da devam maçına çıkacaklar. Galatasaray'a 2.'lik için beraberlik de yetiyor.



Bu grupta 2. olan takım F grubunun liderliği garantileyen Medipol Başakşehir ile son 16 turunda eşleşecekler. Kupanın eleminasyon sistemine göre son 16 turu tek maç üzerinden, liderin sahasında oynanıyor. Elazığspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?



Maçın henüz 9. dakikasında Alman yıldız Lukas Podolski ceza sahası dışından çok sert ve net bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla biterken 2. yarının başında Yasin Öztekin yerine yeni transfer Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.



59. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkarırken 74'te Podolski'nin asistinde Eren Derdiyok bu kez topukla ağları buldu ve farkı 3'e çıkardı.



84. dakikada ise Lukas Podolski savunmaya yardım etmek istediği bir pozisyonda penaltı yaptı ve penaltıyı ağlara gönderen Timur Özgöz ev sahibinin tek golünü atmış oldu.



Maçın uzatma dakikalarında ise Bruma'nın al da at dercesine bıraktığı topu Podolski boş ağlara gönderdi ve skoru 4-1 olarak belirledi.