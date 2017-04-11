Cilvgeözü Sınır Kapısı Yolcu Gelişlerine Kapatıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar Suriye'den gelecek yolcu girişlerine kapatıldı.



Aralarında, tüccar, dernek yöneticileri ile aile birleşimi kapsamında girişleri uygun görülenler dahil olmak üzere yolcu girişleri ikinci bir emre kadar kapatılırken, Suriye tarafından gelecek acil hasta ve yaralıların Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.



Bu arada, Türkiye'de bulunup ülkesine gitmek isteyenlerle, yardım ve ticari yük taşıyan tırların çıkışları da devam ediyor.



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