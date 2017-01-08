Cilt Hastalıklarına Sahip Kişiler Neden Termal Su Tedavisini Tercih Etmeli?

İstanbul Medikal Termal Spa Yöneticisi Ülkü Bektaş, cilt hastalıklarına sahip kişilerin neden termal su tedavisi tercih etmesi gerektiğini Wise TV ile paylaştı.



Bektaş, "Sudaki minerallerin bunun üzerinde çok etkili olduğunu biliyoruz. Ciltteki ölü hücrelerin atılıp yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşması açısından büyük fayda göstermektedir. Sudaki mineraller suyun ısısıyla birleştiğinde vücuda daha iyi nüfuz ederek cilt hastalıklarına fayda sağlıyor. Bunu kaplıca kürü olarak kullandığımızda ve içme olarak detoks yaptığımızda hem içeriden hem dışarıdan yeni hücrelerin oluşmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla cilt hastalıklarında gözle görülür bir iyileşmeyi sağlıyoruz. İkinci bir etken olarak suyumuzun bilinirliği ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından test edilip onaylanmış ve belgelenmiş olması. Burada içme suyu ile hem detoks yapılıyor hem kaplıca olarak kullanılıyor ayriyeten peloid ürünlerimiz var. Yine cilt hastalıkları üzerinde tüm vücuda uygulandığında suyun ve peloidin etkisiyle iyileşmeyi artırıyoruz" diyerek hastalığa yakalanmadan önce önleyici amaçla tedavilerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.