Çiller Sabancı'ya İstanbul Belediye Başkanlığı'na Aday Olmasını Teklif Etti

DYP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Sakıp Sabancı'ya gitti. DYP Genel Başkanı Çiller, Sabancı'ya ait Carrfour Alış-Veriş Merkezi'ne gelerek, ünlü işadamı'nı adaylığı konusunda ikna etmeye çalıştı



Doğruyol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, bugün saat birde Carrfour Alış-Veriş Merkezi'ne gelerek, bir süre Sakıp Sabancı ile görüştü. Alış veriş merkezine, Çiller'den önce gelen partinin İstanbul İl Başkanı Celal Adnan, Sabancı'ya Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı konusunda teklifte bulundu. Teklife sıcak bakan Sakıp Sabancı, İstanbul'da bir çok Sabancı'nın bulunduğunu ancak iki partinin birleşmesi halinde aday olabileceğini ifade etti.



Sabancı yaptığı bu açıklamalardan sonra kendisine ziyarete gelen Tansu Çiller'i kapıda karşıladı. Sabancı ile birlikte alış-veriş merkezine gezen Çiller, burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmelerin olacağını ifade ederek, 'Türkiye'nin ileriye giden yüzü burada Türkiye'de sistem büyük bir revizyona ihtiyaç duymaktadır. Sayın Sabancı'nın başarısı da burada. Kendileri diyor ki; 'Başarı arslanın ağzında!' Devlet artık sübvansiyon yapmamalı. Devlet imkanlarını kobilere-küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneltmelidir. Başarılı olmak için helva üretmek yeterli değildir. Helva üretmeden çok onu satabilmek önemlidir' şeklinde konuştu. Bu arada Carrfour-Sa'da incelemelerde bulunanan DYP lideri Tansu Çiller'e kitap stadı önünde 'Başarı Arslanın Ağzında' isimli kitabını hediye eden Sabancı'nın, Çiller'e 'Başbakanım' diye hitap etmesi de dikkat çekti.



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