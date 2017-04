Hindistan'da öfkelenen bir fil, sağa sola zarar vermeye başladı. Devasa fil araçları hiç zorlanmadan kaldırıp defalarca yere vurdu. Büyük maddi hasara neden olan öfkeli fil, çevreye korku saldı. Yaşananlar an be an amatör kamera tarafından görüntülendi.