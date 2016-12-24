Çılgın Teklife Ne Cevap Verecek?

Sporvadisi.com - Dış haberler...

İngilizlerin ünlü futbolcusu Wayne Rooney'e Çin'den akıl almaz teklif. Teklif edilen para haftalık 700 bin sterlin. Yani Türk lirası olarak haftalık 3 trilyonun üzerinde.



Bu teklif karşısında Rooney'in nasıl bir cevap vereceği bekleniyor. 2004'den beri Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın, kulüpler bazında kazanmadığı kupa bulunmuyor.

Çinliler geçtiğimiz günlerde 60 milyon paunda Chelsea'den Oscar'ı, haftalık 615 bin paunda da Tevez'i ülkelerine gelmeye ikna etmişlerdi.

Eğer, Rooney Çin'e transfer olursa, bu ülkeye transfer olmuş, en kariyerli futbolcu olacak...