Çılgın Sedat Survivor Sonrası Brunundan Ameliyat Oldu

'Çılgın Sedat' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, Samsun'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'a burun estetiği ameliyatı oldu.

"GELİR GELMEZ AMELİYAT OLDUM"

'Survivor 2017' yarışmasında ünlüler takımında yer alan ünlü şarkıcı, nefes darlığı problemi yaşadığını belirterek, "Survivor'da da bunu hissettim. Gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk. Samsun'a gelerek ameliyat oldum" dedi.

ŞU ANDA DURUMU GAYET İYİ

Doç.Dr. Hayati Akbaş, "Sedat'ta burunda solunumu engelleyen kemik eğriliği vardı. Aynı zamanda burnun üzerinde biraz kemer vardı. Bir de ucu bir miktar aşağı doğru düşüktü. Solunuma yönelik bir müdahale yaparken estetik görsele yönelik müdahaleyi de yapmış olduk. İkisini bir arada yapmış oldum. Şu an durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.