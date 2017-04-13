Çılgın Gençler Ölüme Böyle Meydan Okudu

İstanbul'un en yüksek ve en ünlü mekanlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu gençler, son gösterilerini Bursa'nın Mudanya ilçesinde 65 metrelik baz istasyonu direğine çıkarak yaptı. İstanbul'dan gelerek Bursalı arkadaşı Haluk Yavuz ile Mudanya'da buluşan Pavel Smirnov, yürüyerek Topçular Mevkisi'ndeki istasyona tırmandı. İki kafadar bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı. Yaklaşık 65 metre uzunluğundaki direğe tırmanan gençler, eşsiz Mudanya manzarasını izleyip keyif yaptılar.