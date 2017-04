Çılgın Dedektif, nisan ayında 1001 Sanat mekanında meraklılarıyla buluşuyor.



"Eğlenceli oyun parkımızda; komşular her gün eşyalarının eksildiğinden yakınmaktadır. Çılgın dedektif amca bunları duyunca hırsızı yakalamak için asistanı Charlie ile birlikte ipuçlarını bulup hırsızı yakalar.



Oyundaki iki arkadaşımız İnci ve Can bu konuda bize çok yardımcı oldular. Bakalım hırsız kim çıkacak? Pişman olacak mı? Hep birlikte bu eğlenceli, farklı bir o kadar da komik oyunumuzu izlemeye ne dersiniz?"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : 1001 Sanat



Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çılgın Dedektif



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır