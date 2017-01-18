Levent Ünsal'ın yönettiği "Çilekli Turta" tiyatro oyunu sizlerle buluşuyor.
Paul, karısı Sophie'nin son günlerde kendisini sinir ettiğini düşündüğü için, ayrılma formülleri aramaktadır. Bu yüzden arkadaşı Martin'den yardım ister. ve eve gelip 1 hafta kendileri ile yaşamasını teklif eder. Martin kabul etmeyince, Sophie'ye söylediği 'Martin'in annesini Kamyon ezdi!' yalanıyla, Martin'i mecbur bırakır.
İki erkeğin, oynadığı bu oyun, zeki bir kadın olan Sophie tarafından çileden çıkartan bir sınava dönüşür. Paul'ün yakın arkadaşını, kötü bir adam olma konusundaki eğitimiyle, üçlü arasındaki ilişki komik, ve içinden çıkılamaz bir hale gelir. 2 saat boyunca keyifle izlenen, ülke değerlerimiz ve esprilerimizle desteklenmiş oyun, sevilen oyuncuları ile birlikte, seyircisine yemek sonrası- tatlı, lezzetli bir aile komedisi sunuyor.
Yazan: Clement Michel
Uyarlayan ve Yöneten: Levent Ünsal
Müzik: Sedat Cevrioğlu
Dekor: Nazmi Karabacak
Kostüm: Zeynep Ekinci
Ses&Işık: Samet Yazgı
Oyuncular: Volkan Ünal, Fulden Akyürek, Levent Ünsal
Reji Asistanı: Emin Yavuzyolcu
Cast Direktörü: İrfan Kangı
3 Kişilik, 2 Perde
Çilekli Turta
Levent Ünsal'ın yönettiği "Çilekli Turta" tiyatro oyunu sizlerle buluşuyor.
Levent Ünsal'ın yönettiği "Çilekli Turta" tiyatro oyunu sizlerle buluşuyor.