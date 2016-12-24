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Çilekli Turta

Çilekli Turta

Levent Ünsal'ın yönettiği "Çilekli Turta" tiyatro oyunu sizlerle buluşuyor.

Çilekli Turta

Levent Ünsal'ın yönettiği "Çilekli Turta" tiyatro oyunu sizlerle buluşuyor.

Paul, karısı Sophie'nin son günlerde kendisini sinir ettiğini düşündüğü için, ayrılma formülleri aramaktadır. Bu yüzden arkadaşı Martin'den yardım ister. ve eve gelip 1 hafta kendileri ile yaşamasını teklif eder. Martin kabul etmeyince, Sophie'ye söylediği 'Martin'in annesini Kamyon ezdi!' yalanıyla, Martin'i mecbur bırakır.

İki erkeğin, oynadığı bu oyun, zeki bir kadın olan Sophie tarafından çileden çıkartan bir sınava dönüşür. Paul'ün yakın arkadaşını, kötü bir adam olma konusundaki eğitimiyle, üçlü arasındaki ilişki komik, ve içinden çıkılamaz bir hale gelir. 2 saat boyunca keyifle izlenen, ülke değerlerimiz ve esprilerimizle desteklenmiş oyun, sevilen oyuncuları ile birlikte, seyircisine yemek sonrası- tatlı, lezzetli bir aile komedisi sunuyor. 

Yazan: Clement Michel

Uyarlayan ve Yöneten: Levent Ünsal

Müzik: Sedat Cevrioğlu

Dekor: Nazmi Karabacak

Kostüm: Zeynep Ekinci

Ses&Işık: Samet Yazgı

Oyuncular: Volkan Ünal, Fulden Akyürek, Levent Ünsal

Reji Asistanı: Emin Yavuzyolcu

Cast Direktörü: İrfan Kangı

3 Kişilik, 2 Perde

Kaynak: Etkinlik.io

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