Çilek İhracatı Başladı
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda üretilen çileğin ihracatına başlandı.
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda üretilen çileğin ihracatına başlandı.
Kaynak: Dunya.com
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