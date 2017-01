Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Ardahan'da, soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğradı.



Doğu Anadolu'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi yaklaşık 70 santimetrelik buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Hafta sonunu fırsata dönüştürüp gezmek ve dinlenmek amacıyla göle gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, atlı kızaklar ile göl üzerinde tur atıp, eğlenceli anlar yaşadı.



Soğuk havaya aldırış etmeden göl üzerinde ve çevresinde at binerek de eşsiz manzara eşliğinde güzel vakit geçiren turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Göl kıyısında restoran işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nde son dönemlerin en yoğun günlerini yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında insanların gezmek için göle gelmeye başladığını söyledi.



İstanbul'da yaşayan 74 yaşındaki Mevlide Saraç da ilk defa Ardahan'a geldiğini belirterek, "Hayatımda ilk defa atlı kızağa bindim. Çok çok güzel, süper. Allah herkese nasip etsin. Doyumsuz bir ortam." dedi.



Öğretmen Ayşe Mert ise ilk kez atlı kızağa bindiğini belirterek, göl üzerinde at binmenin de harika olduğunu ifade etti.



Çıldır Gölü'nde özellikle hafta sonu yoğunluk oluşturan turistler, buz tutan göl üzerinde gün batımına kadar at ve atlı kızağa binmenin keyfini yaşıyor.