Çıldır AK Parti'den Rektör Biber'e Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı Ardahan Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Biber'i ziyaret etti.



AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve beraberindeki ilçe teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.



Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Biber'e hayırlı olsun ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural "Ardahan Üniversitemizde iki dönem görev yapan kurucu Rektörümüz Prof Dr. Ramazan Korkmaz'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversitemiz Rektörlüğüne atanan sayın Mehmet Biber hocama yeni görevi hayırlı olsun. İlimiz için çok büyük bir değer olan Ardahan Üniversitemizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor, başarılar diliyorum "dedi. - ARDAHAN