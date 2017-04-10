Cildinizi Yaza Hazırlayın

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Dilek Şire Eren, cildi yaza ve bahara hazırlamanın tüyolarını verdi. Problemli ciltler için yeni bir teknoloji olan HydraFacial'dan bahseden Dr. Dilek Şire Eren, şunları kaydetti:

"HydraFacial bakımı ile cilt problemleri, cilt lekeleri ve siyah noktalardan kurtulmak mümkün. Bu işlemde kullanılan yöntem hydradermabrazyon yöntemi, ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvı-dermabrazyon teknolojisidir. Her cilt tipine uygundur. Hydrafacial ile cilt kırışıklıkları, cilt lekeleri, siyah noktalar, büyük gözenekler, yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar alınmaktadır."

SOMON DNA'SI İLE ZAMANI GERİYE ALIN

İnsanların, genetik yapılarına bağlı değişkenlikler göstermekle birlikte yılların etkisiyle ciltlerinde yaşlanma belirtilerini görmeye ve bundan ciddi rahatsızlık duymaya başladığını dile getiren Eren, "Genlerimizde bulunan DNA yapısı cilt yaşlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Cildimizde bulunan kolajen ve elastin lifleri zamanla parçalanır. Bir yandan da cilde nem sağlayan hyaluronik asit miktarında azalma görülür. İşte tüm bunların etkisiyle cildimiz hem elastikiyetini kaybeder hem de kuruma belirtileri gösterir" dedi.

Dr. Dilek Şire Eren, ilerleyen yılların ve çevresel faktörlerin etkisiyle yıpranan ve yaşlanan cildi onarmak ve pırıl pırıl bir görüntüye kavuşturmak için Somon DNA'sının günümüzde sıklıkla tercih edilen bir dermokozmetik uygulama olduğunu belirtti. Eren, zamanı durdurmanın mümkün olmadığını, ancak Somon DNA uygulamasıyla genç ve ışıldayan bir cilde sahip olunabileceğini ifade etti.