Cildi Yıpratmadan Yenileme Yöntemi

Dr. Hale Güler, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında estetik uygulamalarındaki teknolojik gelişmeleri anlatarak, "Doğal ısı kaynağı kullanarak, özel altın ve titanyum başlığıyla, saniyenin yaklaşık 10'da biri gibi sürelerde cildin üst katmanlarında mikro kanallar açan TİXEL, hücre zarını bozmuyor, hissedilebilecek ağrıyı en aza indirgiyor" dedi.



Yenilikçi, Termo Mekanik Fraksiyonel doğal ısı sistemi olan TİXEL, Alsancak'taki bir otelde Klinik A Plus tarafından basına lanse edildi. Yeni sistem hakkında bilgi veren Dr. Hale Güler, estetik uygulamalarındaki teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Güler, estetikte kullanılan cihazların ileri teknoloji ile cilt yenileme çözümleri sunduğunu ifade ederek, "Amaç kısa sürede, cildin doğal yapısını bozmadan daha iyi bir görünüm sağlamak. Kırışıklıkların ve cilt yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesinde sunulan en yeni teknoloji TİXEL, cildin doğasına en yakın çözümü sunuyor" dedi.



Uygulamanın patentli doğal ısı enerjisiyle ince çizgiler ve kırışıklıklarda, cilt rengi düzeltmede, hasar görmüş cildi onarmada, yaşlanma lekelerinde ve akne izlerinde iyileşme sağladığını anlatan Dr. Güler, "Doğal ısı kaynağı kullanarak, özel altın ve titanyum başlığıyla, saniyenin yaklaşık 10'da biri gibi sürelerde cildin üst katmanlarında mikro kanallar açan TİXEL, hücre zarını bozmuyor, hissedilebilecek ağrıyı en aza indirgiyor. Cilt yenileme teknolojileri genellikle dokunun kendi kendine iyileştirmesi fikriyle geliştiriliyor. İyileştirmeyi tetiklemek üzere dokuda kontrollü hasar oluşturuluyor. Tixel, cilt yenileme teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. TİXEL, iletkenliği ayarlanabilir termal ucu ile ısı enerjisini dokuya iletiyor ve özel tekniğiyle hücrelerin hasar görmeden yenilenmesini sağlıyor" diye konuştu.



TİXEL neden farklı?



Cilt yenileme amaçlı uygulanan estetik tedavilerde çoğunlukla elektrik, lazer, ısı gibi farklı enerji akımları kullanıldığını anlatan Dr. Güler, "Dokuya iletilen enerjiye hücrelerin reaksiyon vererek cildin kendini yenilenmesi sağlanıyor; ancak bilinen çoğu lazer uygulamasında kullanılan yüksek enerjiler yerine doğal ısı kaynağı kullanıyor. Böylelikle hücre yapısına zarar vermiyor dokuyu en güvenli şekilde buharlaştırıyor. TİXEL, kullanılan enerji miktarı ve hızına göre farklı klinik sonuçlara hizmet ediyor. Ağrı azalıyor, uygulama ardından iyileşme dönemi kısalıyor. En önemli özelliklerinden bir de her cilt tipine aynı şekilde uygulanıyor olması böylece uygulama hatalarına izin vermemesidir" diye konuştu. Klinik APlus'ın Doktoru Hale Güler, "Medikal estetikte Avrupa ve İstanbul'daki en ileri uygulamaları takip ederek eş zamanlı İzmir'de 'de sunuyoruz dedi .



NASA astronotları için tasarlandı



Astronotların yaralarının daha hızlı iyileştirilmesinde kullanılan teknolojinin estetik alanında da kullanıldığını belirten Dr. Hale Güler, Cologen Kabininin 633-660 nanometre dalga boyuna sahip kırmızı ışık ile derin dokularda cologen artımına yol açtığını söyledi. Güler, şöyle devam etti:



"Bu tedavi sayesinde yaşlanma ile birlikte görülen yıkım hızındaki artış azalıyor. Yine yaşlanmayla beraber görülen üretim hızındaki azalma tersine çevrilerek arttırılıyor .Tedavi protokolü olarak ise haftada 2 ya da 3 seans olacak şekilde tüm vücut kabin içerisinde yatarak 20 dakika geçirilir. İstenilen etki kişiden kişiye değişmekle beraber 10-15 seans yeterli olmaktadır. Uygulama sırasında cildin canlılığını arttırmak için hyalüronikasit, antioksidan, vitamin içeren özel solüsyon cilt üzerine uygulanır. Böylece cildin nem dengesi korunmuş olur. Hiçbir yan etkisi olmayan uygulamada 20 dakikalık sürede sadece ısınma hissi oluşmaktadır. Ağrı ve acı hissiyaratmayan tedavide, herhangi bir kabuklanma veya iyileşme sürecine de ihtiyaç duyulmaz. İşlem sonrası hasta günlük hayatına oldukça rahat devam edebilir. Tedavi, her yaş grubunda, kadın ve erkeklerde, her mevsim rahatlıkla uygulanabilir." - İZMİR