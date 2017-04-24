Cilde Girdap Etkisi ile Anında 10 Yaş Gençlik"

SON dönemlerin cilt gençleştirme yöntemi olan ve cilt problemlerini en aza indiren yeni bir teknoloji HydraFacial hakkında konuşan Uzman Estetisyen Filiz Çekin, "Tam anlamıyla bir mucize, ciltte yarattığı girdap etkisi ile anında gençlik sağlıyor." dedi.



Hydradermabrazyon yöntemi hakkında bilgi veren Çekin, "İlk defa cilt soyma, temizleme, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık güzel genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvı dermabrazyon teknolojisi her cilde uygundur." dedi.



KAÇ SEANS UYGULANIR?



Çekin, "Bir hafta aralıklarla en az 4 seans uygulama gerekir. Daha kalıcı sonuçlar elde etmek için tekrarı şart. 4 mevsim yapılan uygulama iyileşme süreci gerektirmeden aynı gün makyajınızı dahi yapabilirsiniz." dedi.



NASIL UYGULANIR?



HydraFacial özel bir uygulama başlığı ile yapılıyor. En önemli 2 etkisi cilt yüzeyinin özel solüsyonlar ile yıkanması ve negatif basınç ile aynı anda sıvıyı geri çekmesidir. Böylece bir bakıma girdap etkisi yaratıyor. Dolayısıyla ilk aşamada cilt yüzeyi temizleniyor ölü dokulardan arındırılıyor. Böylece tıkalı gözenekler açılmış oluyor. İkinci aşamada ise açılan gözeneklerden yine girdap etkisi ile antioksidan peptid ve hyalüronik asit içeren özel solüsyonlar veriliyor.



