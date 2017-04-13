Tatu Creative Studios, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi sponsorluğu ile 20-23 Nisan tarihleri arasında Sirkeci Garı'nda yapılacak "Çikolata Festivali" başlıyor.



BAU Gastronomi ve USLA Akademi işbirliğiyle dünyaca ünlü ve Türk şeflerin katılacağı çikolata workshopları, seminerler, söyleşiler ile ziyaretçilerine kapılarını açacak olan festival misafirlerini 4 bin yıl öncesine uzanan çikolata yolculuğuna çıkaracak.



"Geçmişten günümüze çikolata ve çikolatanın Türkiye'deki tarihi, kahve ve çayın çikolatayla lezzetli birlikteliği, çikolata hangi hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor, herkesin çikolatayı hangi ölçüde ve nasıl tüketmesi gerekiyor?" gibi soruların cevapları da yine Çikolata Festivali'nde uzmanlar tarafından verilecek.



Sektörün en önemli çikolata ve kahve markaları, tasarımcılar, canlı performanslar, dünyaca ünlü yerli-yabancı şeflerle atölyeler ve söyleşilerle Çikolata Festivali 20- 21 Nisan tarihlerinde 10.00 -20.00, 22-23 Nisan tarihlerinde ise 10.00-22.00 saatleri arasında tüm çikolata tutkunlarını Tarihi Sirkeci Garı'nda ağırlayacak.



Çikolata Festivali'nde aynı zamanda çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. - İSTANBUL