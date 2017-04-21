Çikolata Festivali 3. Gün
İstanbul'un festivallerinin en yenisi Uluslararası Çikolata Festivali, 20 - 23 Nisan arasında Sirkeci Garı'nda!
İstanbul'un festivallerinin en yenisi Uluslararası Çikolata Festivali, 20 - 23 Nisan arasında Sirkeci Garı'nda!
Sirkeci Garı'nda "En Tatlı" Buluşma!
'Uluslararası Çikolata Festivali'yle Sirkeci Garı'nda 'tatlı' bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?
İstanbul'un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı, Türkiye'nin en 'tatlı' festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Çikolata Festivali, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonuyla çikolata tutkunlarının damak hafızalarında eşsiz lezzetler bırakacak. Ulusal ve uluslararası bir çok markanın yanı sıra artizan çikolatacılarının katılacağı festivalde, çikolata tutkunları birbirinden eşsiz lezzetlerle buluşacak.
Festivalde, BAU GASTRONOMİ ve USLA Akademi işbirliği ile çikolata şeflerinin katılacağı söyleşiler, workshoplar, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler, çikolatanın teknolojiyle buluştuğu birbirinden farklı uygulamalar, performanslar ve interaktif festival deneyimi de yer alacak.
Festivalde çocukları da 'tatlı' sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.
PROGRAM
20 Nisan Perşembe 13: 00 – 14: 00
Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras
14: 00 - 14: 45
"Çikolata Hakkında Bilmediklerimiz ve Çikolatada Yeni Trendler" konulu Söyleşi
USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras
14: 45-15: 05
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
15: 05 – 16: 05
Söyleşi + Atölye
CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Şener Amran
16: 05 – 17: 05
"Çikolata ve Kahvenin Mükemmel Uyumu" konulu söyleşi ve tadım atölyesi
TADIM Atölyesi - Atakan Aya & MAROON CHOCOLATE - Seda Girit
17: 05-17: 25
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
17: 25 – 18: 55
"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve
"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi
BOZAYI - Müge Boz
21 Nisan Cuma 13: 00 – 14: 00
Çikolata Yapım Atölyesi
USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun
14: 00 – 14: 45
"Çikolata Yapımı ve Teknikleri" konulu söyleşi
USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun
14: 45-15: 05
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
15: 05 – 16: 05
Söyleşi + Atölye
CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi
Özgecan Tanyıldız
16: 05 – 17: 05
"Herkes için Çikolata" konulu söyleşi
Diyetisyen Aslıhan Elmas NUSTIL Ürün Müdürü Meltem Şimşek
17: 05 – 18: 05
"Glutensiz Çikolatalı Tarifler" atölyesi
NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan
22 Nisan Cumartesi 10: 40-11: 00
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
11: 00 – 12: 00
"Herşeye Rağmen Mutluluk" konulu kitap söyleşisi
Dr. Ebru Nurluoğlu
Moderatör: PR Aktif Firma sahibi Yavuzcan Yazıcı
12: 00 – 13: 30
"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve
"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi
BOZAYI - Müge Boz
13: 30 – 14: 00
"Geçmişten Günümüze Çikolata"konulu söyleşi
USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu
14: 00 - 15: 00
"Çikolata Yapım Atölyesi"
USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu
15: 00 – 16: 00
Söyleşi + Atölye
CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet
16: 00-16: 20
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
16: 20 – 17: 20
"Kahve Sohbeti" konulu söyleşi
JULIUS MEINL - Türkiye Genel Müdürü Ali Gökhan
17: 20-17: 40
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
17: 40 – 18: 40
"Mutluluk İçin Çikolata" konulu interaktif atölye
MAROON CHOCOLATE - Seda Girit
23 Nisan Pazar 11: 00-11: 30
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
11: 30 – 12: 30
"Kadın Girişimcinin Çikolata Markasıyla Başarı Hikayesi" konulu söyleşi
COCOAS CHOCOLAT İstanbul - Burça Yılmaz Mercan
13: 00 – 14: 00
Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya
14: 00 - 14: 45
"Türkiye'de Çikolatanın Tarihi" konulu söyleşi
USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya
15: 00 – 16: 00
Söyleşi + Atölye
CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet
16: 00-16: 20
Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi
" Tadı Hep Damakta: Çikolata"
16: 20 – 17: 20
"Çikolata ve Çay: Büyülü Eşleşme, Lezzetli Birliktelik" konulu söyleşi
MITZA – Çağla Yılmaz
17: 20 – 18: 20
"Çikolatalı Super Food'lu Tarifler" atölyesi NUSTIL
NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Sirkeci Garı Salonu
Mekan Adresi : Ankara Cad., Hoca Paşa Mah.
Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Çikolata Festivali 3. Gün
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır