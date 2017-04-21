Çikolata Festivali 3. Gün

İstanbul'un festivallerinin en yenisi Uluslararası Çikolata Festivali, 20 - 23 Nisan arasında Sirkeci Garı'nda!

Çikolata Festivali 3. Gün

İstanbul'un festivallerinin en yenisi Uluslararası Çikolata Festivali, 20 - 23 Nisan arasında Sirkeci Garı'nda!

Sirkeci Garı'nda "En Tatlı" Buluşma!

'Uluslararası Çikolata Festivali'yle Sirkeci Garı'nda 'tatlı' bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı, Türkiye'nin en 'tatlı' festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Çikolata Festivali, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonuyla çikolata tutkunlarının damak hafızalarında eşsiz lezzetler bırakacak. Ulusal ve uluslararası bir çok markanın yanı sıra artizan çikolatacılarının katılacağı festivalde, çikolata tutkunları birbirinden eşsiz lezzetlerle buluşacak.

Festivalde, BAU GASTRONOMİ ve USLA Akademi işbirliği ile çikolata şeflerinin katılacağı söyleşiler, workshoplar, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler, çikolatanın teknolojiyle buluştuğu birbirinden farklı uygulamalar, performanslar ve interaktif festival deneyimi de yer alacak.

Festivalde çocukları da 'tatlı' sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.

PROGRAM

20 Nisan Perşembe 13: 00 – 14: 00

Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras

14: 00 - 14: 45

"Çikolata Hakkında Bilmediklerimiz ve Çikolatada Yeni Trendler" konulu Söyleşi

USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras

14: 45-15: 05

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

15: 05 – 16: 05

Söyleşi + Atölye

CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Şener Amran

16: 05 – 17: 05

"Çikolata ve Kahvenin Mükemmel Uyumu" konulu söyleşi ve tadım atölyesi

TADIM Atölyesi - Atakan Aya & MAROON CHOCOLATE - Seda Girit

17: 05-17: 25

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

17: 25 – 18: 55

"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve

"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi

BOZAYI - Müge Boz

21 Nisan Cuma 13: 00 – 14: 00

Çikolata Yapım Atölyesi

USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun

14: 00 – 14: 45

"Çikolata Yapımı ve Teknikleri" konulu söyleşi

USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun

14: 45-15: 05

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

15: 05 – 16: 05

Söyleşi + Atölye

CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi

Özgecan Tanyıldız

16: 05 – 17: 05

"Herkes için Çikolata" konulu söyleşi

Diyetisyen Aslıhan Elmas NUSTIL Ürün Müdürü Meltem Şimşek

17: 05 – 18: 05

"Glutensiz Çikolatalı Tarifler" atölyesi

NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan

22 Nisan Cumartesi 10: 40-11: 00

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

11: 00 – 12: 00

"Herşeye Rağmen Mutluluk" konulu kitap söyleşisi

Dr. Ebru Nurluoğlu

Moderatör: PR Aktif Firma sahibi Yavuzcan Yazıcı

12: 00 – 13: 30

"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve

"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi

BOZAYI - Müge Boz

13: 30 – 14: 00

"Geçmişten Günümüze Çikolata"konulu söyleşi

USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu

14: 00 - 15: 00

"Çikolata Yapım Atölyesi"

USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu

15: 00 – 16: 00

Söyleşi + Atölye

CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet

16: 00-16: 20

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

16: 20 – 17: 20

"Kahve Sohbeti" konulu söyleşi

JULIUS MEINL - Türkiye Genel Müdürü Ali Gökhan

17: 20-17: 40

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

17: 40 – 18: 40

"Mutluluk İçin Çikolata" konulu interaktif atölye

MAROON CHOCOLATE - Seda Girit

23 Nisan Pazar 11: 00-11: 30

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

11: 30 – 12: 30

"Kadın Girişimcinin Çikolata Markasıyla Başarı Hikayesi" konulu söyleşi

COCOAS CHOCOLAT İstanbul - Burça Yılmaz Mercan

13: 00 – 14: 00

Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya

14: 00 - 14: 45

"Türkiye'de Çikolatanın Tarihi" konulu söyleşi

USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya

15: 00 – 16: 00

Söyleşi + Atölye

CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet

16: 00-16: 20

Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi

" Tadı Hep Damakta: Çikolata"

16: 20 – 17: 20

"Çikolata ve Çay: Büyülü Eşleşme, Lezzetli Birliktelik" konulu söyleşi

MITZA – Çağla Yılmaz

17: 20 – 18: 20

"Çikolatalı Super Food'lu Tarifler" atölyesi NUSTIL

NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Sirkeci Garı Salonu

Mekan Adresi : Ankara Cad., Hoca Paşa Mah.

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Çikolata Festivali 3. Gün

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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